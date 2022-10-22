У озера Среднее в Мурманске появилась новая зона отдыха

Новая зона отдыха находится у озера Среднее. Фото: vk.com/murmanskgroup

В 2022 году в Мурманске началось благоустройство сразу двух зон отдыха: у озера Среднее и у Чистого ручья. На втором объекте фронт работ большой, и закончат его в 2023 году. А вот территория у Среднего уже готова.

Здесь появились набережная, игровой детский комплекс, скамейки, освещение.

Напомним: обустройство детской площадки идет в Долине Уюта, ее фишкой станет инсталляция с белым медведем. Закончить работы намерены до конца ноября.

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