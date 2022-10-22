Учитель географии из Мурманска стала участницей всероссийского проект

Татьяна Бровкина присоединилась к «Книге автобиографий учителей». Фото: министерство образования и науки Мурманской области

Педагог из Мурманска присоединилась к проекту, который проводится в рамках Всероссийского форума классных руководителей, - «Книга автобиографий учителей». Его частью стала учитель географии гимназии №2 Татьяна Бровкина.

- В издании будут представлены небольшие автобиографии педагогов с 70-х годов до современности. Книга будет опубликована в 2023 году в рамках Года педагога и наставника, - сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области.

В проекте также могут поучаствовать другие учителя. Заявки принимаются до 31 декабря на электронную почту evostrikova69@mail.ru.

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