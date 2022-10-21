У аэропорта "Мурманск" перевернулась Kia

В аварии водитель получил незначительные повреждения. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 21 октября у аэропорта "Мурманск" произошло ДТП с участием одной машины.

- На шестом километре подъезда к аэропорту водитель автомобиля Kia, который двигался в сторону Мурманска, не справился с управлением, из-за чего съехал в правый кювет. Машина опрокинулась, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В аварии водитель получил незначительные повреждения, его осмотрели медики "скорой" на месте происшествия. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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