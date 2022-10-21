Погода будет больше походить на весну. На выходных жителей Мурманска ждет слякоть под ногами

Зима в этом году в Мурманской области началась стремительно со шторма.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Зима в этом году в Мурманской области началась стремительно со шторма. Однако на выходных будет межсезонье.
22 октября синоптики обещают мокрый снег и умеренный юго-западный ветер. Ночью столбик термометра опустится до -6, что способствует гололедице на дорогах, а вот днем потеплеет до +4, так что слякоть под ногами неизбежна.
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