Погода будет больше походить на весну. На выходных жителей Мурманска ждет слякоть под ногами

Зима в этом году в Мурманской области началась стремительно со шторма. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Зима в этом году в Мурманской области началась стремительно со шторма. Однако на выходных будет межсезонье.

22 октября синоптики обещают мокрый снег и умеренный юго-западный ветер. Ночью столбик термометра опустится до -6, что способствует гололедице на дорогах, а вот днем потеплеет до +4, так что слякоть под ногами неизбежна.

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