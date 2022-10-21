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Общество21 октября 2022 14:27

Погода будет больше походить на весну. На выходных жителей Мурманска ждет слякоть под ногами

На выходных в Мурманске ожидается мокрый снег и до +4
Ника СВЕТЛОВА
Зима в этом году в Мурманской области началась стремительно со шторма.

Зима в этом году в Мурманской области началась стремительно со шторма.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Зима в этом году в Мурманской области началась стремительно со шторма. Однако на выходных будет межсезонье.

22 октября синоптики обещают мокрый снег и умеренный юго-западный ветер. Ночью столбик термометра опустится до -6, что способствует гололедице на дорогах, а вот днем потеплеет до +4, так что слякоть под ногами неизбежна.

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