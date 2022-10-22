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Общество22 октября 2022 4:12

Зимой улицы Мурманска от снега будут чистить 130 спецмашин

В их число не входит техника подрядных организаций
Ника СВЕТЛОВА
На улицы областного центра уже вышла спецтехника, которая убирает последствия снегопада.

На улицы областного центра уже вышла спецтехника, которая убирает последствия снегопада.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

20 октября можно смело назвать первым днем зимы в Мурманске, смена сезона началась в Заполярье со шторма.

На улицы областного центра уже вышла спецтехника, которая убирает последствия снегопада.

- Сейчас основной вид работ– уборка рыхлого снега с проезжей части и устранение гололеда. Используем двухкомпонентный материал, состоящий из смеси технической соли и песка. Как только снежный покров станет выше, к этим работам добавятся сбор, погрузка и вывоз снега. Зимой «Управлением дорожного хозяйства» будет задействовано 130 единиц специальной техники, а также привлечены подрядные организации, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Напомним: 20 октября в областном центре случился «День жестянщика».

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