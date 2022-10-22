Зимой улицы Мурманска от снега будут чистить 130 спецмашин

На улицы областного центра уже вышла спецтехника, которая убирает последствия снегопада. Фото: Антон ЗАБИРОВ

20 октября можно смело назвать первым днем зимы в Мурманске, смена сезона началась в Заполярье со шторма.

На улицы областного центра уже вышла спецтехника, которая убирает последствия снегопада.

- Сейчас основной вид работ– уборка рыхлого снега с проезжей части и устранение гололеда. Используем двухкомпонентный материал, состоящий из смеси технической соли и песка. Как только снежный покров станет выше, к этим работам добавятся сбор, погрузка и вывоз снега. Зимой «Управлением дорожного хозяйства» будет задействовано 130 единиц специальной техники, а также привлечены подрядные организации, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Напомним: 20 октября в областном центре случился «День жестянщика».

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