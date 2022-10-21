Мурманск может провести закрытие биатлонного сезона в России

В Мурманскую область с официальным визитом прибыл президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманскую область с официальным визитом прибыл президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. На встрече с губернатором Андреем Чибисом он обсудил развитие этого вида спорта в Заполярье.

- Ранее в рамках Праздника Севера и чемпионатов России я регулярно завершал сезон именно в Мурманской области. Хочу отметить позитивные перемены в городе. Без лишней лести скажу, что по масштабам и уровню Долину Уюта можно сравнить разве что с тюменской Жемчужиной Сибири. Несмотря на выпавший снег, смог оценить инфраструктуру, качественное стрельбище и готовность объекта принимать спортивные мероприятия всероссийского масштаба, – отметил Виктор Майгуров.

Он подчеркнул, что городов - претендентов на проведение закрытия сезона - много, но у Мурманска – приоритетное положение.

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