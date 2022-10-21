В Мурманской области в партиях овощей и фруктов нашли опасных вредителей

Так, с начала 2022 года специалисты обследовали 67 подкарантинных объектов на общей площади 29764 га. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора прошли мероприятия по выявлению опасных карантинных объектов в Мурманской области. Если вредителей находили, то образцы продукции направлялись в ветлабораторию.

Так, с начала 2022 года специалисты обследовали 67 подкарантинных объектов на общей площади 29 764 га. Было установлено 255 феромонных и клеевых ловушек, отобрано более 770 образцов для проведения лабораторных исследований.

- В местах хранения и продажи плодоовощной продукции проводился отбор образцов и проб подкарантинной продукции с признаками вредителей. В 10 случаях подтверждено наличие карантинных объектов: западный цветочный трипс в партии капусты китайской; семена сорных растений: амброзии полыннолистной и амброзии трехраздельной в партиях продовольственного подсолнечника, возбудитель бурой монилиозной гнили в партиях черешни, персиков, нектаринов, - сообщили в ведомстве.

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