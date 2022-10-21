Резиденты АЗРФ создадут в Мурманской области 11 тысяч рабочих мест

В ближайшие годы в Мурманской области появится порядка 11 тысяч рабочих мест. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В ближайшие годы в Мурманской области появится порядка 11 тысяч рабочих мест. Об этом сообщили в правительстве региона.

- Резиденты территории опережающего развития «Столица Арктики» и Арктической зоны РФ намерены вложить в проекты региона более 310 миллиардов рублей. Часть средств в них уже инвестирована, - уточнили в правительстве Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области снижается уровень зарегистрированной безработицы.

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