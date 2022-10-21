В Мурманске у дома на улице капитана Буркова слегка оторвало крышу

С кровли сорвало металлические листы. Фото: vk.com/51jkh

В Мурманске 20 октября одно из зданий слегка потеряло свою крышу. Так, на улице Капитана Буркова, 23 сорвало с кровли металлические листы.

- Хорошо, что не на голову, - пишут в группе "ЖКХ-51: отзывы, советы, общественный контроль".

Управляющая компания "Региональный центр управления жилищным фондом", которая обслуживает дом, на звонки не отвечает.

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