В Мурманске у дома на улице капитана Буркова слегка оторвало крышу

С кровли сорвало металлические листы. Фото: vk.com/51jkh
В Мурманске 20 октября одно из зданий слегка потеряло свою крышу. Так, на улице Капитана Буркова, 23 сорвало с кровли металлические листы.
- Хорошо, что не на голову, - пишут в группе "ЖКХ-51: отзывы, советы, общественный контроль".
Управляющая компания "Региональный центр управления жилищным фондом", которая обслуживает дом, на звонки не отвечает.
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