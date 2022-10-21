Прокуратура проводит проверку после ДТП с рейсовым автобусом «Мишуково - Снежногорск»

Надзорное ведомство начало свою проверку. Фото: МЧС

Около 13.30 21 октября на дороге Мишуково - Снежногорск произошло ДТП с участием рейсового автобуса № 237, в котором находились 18 человек.

- По предварительным данным, водитель допустил съезд в придорожный кювет. Четверо пострадавших в результате ДТП направлены в медучреждения, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Надзорное ведомство начало свою проверку.

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