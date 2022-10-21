В Мурманске трактор скатился по льду и ударил припаркованную машину

Обидное ДТП случилось 21 октября на проспекте Героев-североморцев в Мурманск. Фото: vk.com/murmansk_dtp51

Обидное ДТП случилось 21 октября на проспекте Героев-североморцев в Мурманске.

По сообщениям очевидцев, у дома № 7/2 трактор скатился по льду и ударил припаркованную Mazda.

Фото: vk.com/murmansk_dtp51

Напомним: рейсовый автобус Мишуково - Снежногорск съехал с дороги, пострадали люди.

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