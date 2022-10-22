В Мурманске неизвестный поцарапал машину и закрасил повреждение «корректором»

В Мурманске ищут смекалистого, но нечестного на руку водителя, который повредил машину. Фото: Ольга Недашковская

В Мурманске ищут смекалистого, но нечестного на руку водителя, который повредил машину.

-Утром во дворе на улице Олега Кошевого, 24 неизвестный поцарапал бампер и замазал корректором. Ищем виновника ДТП. Если человек не найдется – будем обращаться в ГИБДД, а это - лишение прав, - написала в паблике «Регион 51» Ольга Недашковская.

ДТП произошло 20 октября.

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