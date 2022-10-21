В небо над «Алешей» в Мурманске пустят «Лучи Победы»

23 октября в 19.00 «Лучи Победы» будут светить в небо над «Алешей». Фото: Антон ЗАБИРОВ

23 октября пройдет акция «Лучи Победы», которую проводят к памятным датам Великой Отечественной войны.

- В годы войны лучи прожекторов помогали обнаружить в небе вражеские самолеты. Сегодня они приобрели другой смысл, стали символом мира и продолжающейся жизни, они напоминают нам о бессмертном подвиге защитников Заполярья. – сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

23 октября в 19.00 «Лучи Победы» будут светить в небо над «Алешей».

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