В небо над «Алешей» в Мурманске пустят «Лучи Победы»

23 октября в 19.00 «Лучи Победы» будут светить в небо над «Алешей».
Фото: Антон ЗАБИРОВ
23 октября пройдет акция «Лучи Победы», которую проводят к памятным датам Великой Отечественной войны.
- В годы войны лучи прожекторов помогали обнаружить в небе вражеские самолеты. Сегодня они приобрели другой смысл, стали символом мира и продолжающейся жизни, они напоминают нам о бессмертном подвиге защитников Заполярья. – сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.
23 октября в 19.00 «Лучи Победы» будут светить в небо над «Алешей».
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