Автобус Снежногорск – Мурманск вылетел с дороги, есть пострадавшие

21 октября в Мурманской области случилась серьезная авария на первом километре автодороги Мишуково-Снежногорск. Фото: vk.com/mchs_murmansk

21 октября в Мурманской области случилась серьезная авария на первом километре автодороги Мишуково - Снежногорск.

- Рейсовый автобус № 237 «Снежногорск – Мурманск» опрокинулся при съезде в кювет. На момент происшествия в салоне транспортного средства находилось 18 пассажиров, из них 7 несовершеннолетних. Есть пострадавшие. Движение транспортных средств в районе ДТП не нарушено, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Информация по аварии уточняется. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Информация по аварии уточняется.

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