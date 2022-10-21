Буйная женщина приставала к зрителям в ДК им. Кирова в Мурманске

Нарушительницу отвезли в отдел полиции.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На этой неделе росгвардейцы выезжали по тревожному сигналу в ДК им. С. М. Кирова в Мурманске. Там, в зрительном зале во время спектакля, неадекватно себя вела 46-летняя женщина.
- Она ругалась грубой нецензурной бранью, приставала к зрителям и пыталась затеять драку. На замечания гражданка не реагировала, поэтому экипаж Росгвардии доставил дебоширку в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.
Нарушительницу отвезли в отдел полиции.
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