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Общество21 октября 2022 11:39

Буйная женщина приставала к зрителям в ДК им. Кирова в Мурманске

Северянку пришлось успокаивать росгвардейцам
Ника СВЕТЛОВА
Нарушительницу отвезли в отдел полиции.

Нарушительницу отвезли в отдел полиции.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

На этой неделе росгвардейцы выезжали по тревожному сигналу в ДК им. С. М. Кирова в Мурманске. Там, в зрительном зале во время спектакля, неадекватно себя вела 46-летняя женщина.

- Она ругалась грубой нецензурной бранью, приставала к зрителям и пыталась затеять драку. На замечания гражданка не реагировала, поэтому экипаж Росгвардии доставил дебоширку в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

Нарушительницу отвезли в отдел полиции.

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