Мурманская область получила насадки для назальной вакцины «Спутник V»

Считается, что такой способ вакцинации самый удобный. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманскую область поступила первая партия насадок для назальной вакцины «Спутник V» - всего 18 тысяч единиц. Об этом сообщили в миндраве региона.

- С 21 октября начнется их распределение по подведомственным медицинским организациям. Медики отмечают, что при назальном способе введения вакцины, помимо системного иммунного ответа, создается защита на самой слизистой носоглотки, которая, как известно, служит «входными воротами» для респираторных инфекций. – уточнили в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Считается, что такой способ вакцинации - самый удобный.

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