В Мурманске из-за канистры с бензином произошел пожар на станции техобслуживания

Возгорание началось около 11.00 из-за канистры с бензином. Фото: vk.com/murman01

Утром 21 октября пожарные тушили станцию техобслуживания на улице Кооперативной в Мурманске. Возгорание началось около 11.00 из-за канистры с бензином.

- В результате возгорания закопчена стена на площади 2 кв. м, сгорел строительный материал. Пожар ликвидировали в 11.24, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Напомним: в одном из дворов Мурманска сгорела машина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач по медицинской профилактике: «Грудное вскармливание спасает маму от онкологии, ожирения и проблем с сердцем». Жительницам Крайнего Севера грудное вскармливание не навредит, если они будут помнить о важном витамине (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru