Дефектную плитку на фасаде Мурманского областного драмтеатра обновили

В конце 2021 года Мурманский областной драмтеатра сдали после затянувшейся и подорожавшей почти в три раза реконструкции. Фото: Сергей Пекшин

В конце 2021 года Мурманский областной драмтеатр сдали после затянувшейся и подорожавшей почти в три раза реконструкции. Но внешний облик здания был далек от того, чтобы назвать его - "с иголочки". На фасаде северяне заметили дефекты плитки, внешней отделки.

В минстрое Мурманской области сообщили, что подрядчик будет устранять дефекты за свой счет.

И вот, еще до первого снега, работу над ошибками проделали – плитку на фасаде здания обновили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач по медицинской профилактике: «Грудное вскармливание спасает маму от онкологии, ожирения и проблем с сердцем». Жительницам Крайнего Севера грудное вскармливание не навредит, если они будут помнить о важном витамине (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru