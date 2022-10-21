Мончегорская районная больница задолжала одному из работников 230 тысяч рублей зарплаты

Рассмотрение акта реагирования находится на контроле прокуратуры.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мончегорске после вмешательства прокуратуры выплатили долг по зарплате сотруднику Мончегорской центральной районной больницы.
Установлено, что работодатель с ноября 2021 года по июнь 2022 года оплачивал труд одному из работников не в полном объеме, что является нарушением требований ч. 6 ст. 136 ТК РФ. Сумма задолженности превысила 230 тысяч рублей.
- В отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения по существу в государственную инспекцию труда, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Рассмотрение акта реагирования находится на контроле прокуратуры.
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