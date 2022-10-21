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Общество21 октября 2022 9:57

Мончегорская районная больница задолжала одному из работников 230 тысяч рублей зарплаты

На защиту прав сотрудника встала прокуратура
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Рассмотрение акта реагирования находится на контроле прокуратуры.

Рассмотрение акта реагирования находится на контроле прокуратуры.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мончегорске после вмешательства прокуратуры выплатили долг по зарплате сотруднику Мончегорской центральной районной больницы.

Установлено, что работодатель с ноября 2021 года по июнь 2022 года оплачивал труд одному из работников не в полном объеме, что является нарушением требований ч. 6 ст. 136 ТК РФ. Сумма задолженности превысила 230 тысяч рублей.

- В отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения по существу в государственную инспекцию труда, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Рассмотрение акта реагирования находится на контроле прокуратуры.

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