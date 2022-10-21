Министр образования и науки Мурманской области в прямом эфире ответит на вопросы о мобилизации и СВО

21 октября в 18.00 пройдет прямой эфир с министром образования и науки Мурманской области Дианой Кузнецовой, которая ответит на вопросы северян по актуальной теме. Фото: Правительство Мурманской области

21 октября в 18.00 пройдет прямой эфир с участием министра образования и науки Мурманской области Дианы Кузнецовой, которая ответит на вопросы северян по актуальной теме.

- В том числе, о мерах социальной поддержки для детей участников СВО и мобилизованных граждан и об отсрочке от призыва по частичной мобилизации для студентов и опекунов, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Эфир доступен по ссылке.

Напомним: ранее прямые эфиры на тему СВО и мобилизации проводили для предпринимателей и по трудовым вопросам, а также о поддержке семей военнослужащих.

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