Следователи рассказали подробности гибели мужчины на территории больницы в Мурманске

По предварительным данным, мужчина упал с высоты седьмого этажа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Днем 21 октября на территории Мурманского областного клинического многопрофильного центра нашли тело мужчины.

- Прибывшим на место происшествия следователем произведен осмотр тела погибшего. Каких-либо телесных повреждений, указывающих на насильственный характер смерти мужчины, не обнаружено. Травмы на теле характерны для падения с высоты. Установлено, что погибший является местным жителем, 1981 года рождения, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

По предварительным данным, мужчина упал с высоты седьмого этажа.

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