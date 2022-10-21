Жителя Мурманска приговорили к обязательным работам за продажу винтовки полицейскому

Мужчине назначили наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске вынесли приговор 24-летнему местному жителю, который пытался продать пневматическое оружие с дульной энергией свыше 7,5 Дж. Мужчина обвиняется по части 7 статьи 222 УК РФ.

В марте северянин опубликовал объявление о продаже однозарядной пневматической винтовки в одной из соцсетей, а также на сайте бесплатных частных объявлений. Вскоре нашелся покупатель, с которым мужчина договорился о встрече.

- Покупателем оказался сотрудник полиции, который после получения оперативной информации о причастности мурманчанина к незаконному обороту оружия, принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка». После передачи оружия и получения 13 тысяч рублей местного жителя задержали, - сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Мурманска.

Мужчине назначили наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов. Приговор вступил в законную силу.

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