Мурманская и Архангельская области будут сотрудничать в сфере туризма. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская и Архангельская области будут сотрудничать в сфере туризма. Соглашение заключили на полях форума «Развитие туристической инфраструктуры», который состоялся в столице.

- Его цель - укрепление и расширение межрегионального взаимодействия, выявление новых точек притяжения двух арктических регионов, объединенных Белым морем. Будет организовано интенсивное информационное сообщение, которое поможет повысить осведомленность туристов о мероприятиях, проводимых на территориях регионов, - сообщила вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

Напомним: в Мурманской области развивают экологический туризм.

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