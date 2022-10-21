В Кировск на съемки приехал федеральный спортивный канал

Иван Зиновьев и Максим Березкин - отвечали на вопросы корреспондента. Фото: vk.com/kiralpskischool

20 октября съемочная группа федерального спортивного телеканала "Матч ТВ" работала в Кировской спортивной школе по горнолыжному спорту олимпийского резерва. Ребята давали свои первые интервью.

- Наши парни - Иван Зиновьев и Максим Березкин - отвечали на вопросы корреспондента под пристальным взглядом объектива оператора. Специальный репортаж о Кольском полуострове познакомит зрителей со знаковыми спортивными и туристическими объектами Мурманской области совсем скоро, - сообщили в группе Кировской СШОР.

Напомним: известный танцор из клипа Liitle Big приехал в Мурманскую область.

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