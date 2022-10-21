На Зои Космодемьянской в Мурманске сгорела машина

Пожар начался в 6.17, а ликвидировали его к 6.36. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Рано утром 21 октября в одном из дворов Мурманска произошел пожар. У дома №29 на Зои Космодемьянской загорелась машина.

- Выгорело подкапотное пространство автомобиля на площади один квадратный метр, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

На месте работали 8 пожарных. Пожар начался в 6.17, а ликвидировали его к 6.36.

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