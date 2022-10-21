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Общество21 октября 2022 7:54

МегаФон установил новые станции LTE на федеральной трассе «Кола»

Новинку оценят туристы, которые едут за северным сиянием
Работа оператора по улучшению качества связи не раз отмечалась независимым исследованием международной компании Ookla.

Работа оператора по улучшению качества связи не раз отмечалась независимым исследованием международной компании Ookla.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Оператор расширил сеть и запустил дополнительные базовые станции LTE вдоль самой северной в мире скоростной автотрассы Р-21 «Кола» на территории Республики Карелии, связывающей Санкт-Петербург, Петрозаводск и Мурманск. В результате проведенных работ улучшено покрытие популярного направления, по которому передвигаются туристы, чтобы увидеть северное сияние или посетить знаменитые места республики – водопад Кивач и вулкан Гирвас.

Новые объекты связи появились в районе населенных пунктов Сопоха, Кивач, Святозеро и Янишполе и помогли охватить сетью LTE не только участок трассы федерального значения, но и впервые предоставить доступ к 4G от МегаФона в этих локациях для местного населения. Теперь автолюбители, абоненты компании, находясь в дороге, могут общаться через мессенджеры, пользоваться навигацией и всеми необходимыми в пути цифровыми сервисами, а сельские жители – учиться и работать удаленно.

«Уверенная голосовая связь и стабильный мобильный интернет в дороге, в первую очередь, являются гарантом безопасности как для водителей, так и для пассажиров. Ежегодно мы отмечаем возрастающий туристический поток в наш регион – по данным аналитиков компании, в сентябре этого года Карелию посетило на 23% больше туристов, чем за тот же период годом ранее. Большинство путешественников приезжают по автомобильным дорогам и наша задача – предоставить клиентам компании доступ к качественным услугам связи на протяжении всего пути следования в течение дня», – отмечает Роман Куликов, директор МегаФона в Республике Карелии.

Работа оператора по улучшению качества связи не раз отмечалась независимым исследованием международной компании Ookla. В этом году лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета подтверждено и в Петрозаводске. Во 2 квартале 2022 года оператор увеличил медианную скорость скачивания в регионе на 18% – до 32,64 Мбит/с по сравнению со 2 кварталом прошлого года. МегаФон продемонстрировал лучший показатель по результатам около 3 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в городе.

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