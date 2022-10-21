МегаФон установил новые станции LTE на федеральной трассе «Кола»

Работа оператора по улучшению качества связи не раз отмечалась независимым исследованием международной компании Ookla. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Оператор расширил сеть и запустил дополнительные базовые станции LTE вдоль самой северной в мире скоростной автотрассы Р-21 «Кола» на территории Республики Карелии, связывающей Санкт-Петербург, Петрозаводск и Мурманск. В результате проведенных работ улучшено покрытие популярного направления, по которому передвигаются туристы, чтобы увидеть северное сияние или посетить знаменитые места республики – водопад Кивач и вулкан Гирвас.

Новые объекты связи появились в районе населенных пунктов Сопоха, Кивач, Святозеро и Янишполе и помогли охватить сетью LTE не только участок трассы федерального значения, но и впервые предоставить доступ к 4G от МегаФона в этих локациях для местного населения. Теперь автолюбители, абоненты компании, находясь в дороге, могут общаться через мессенджеры, пользоваться навигацией и всеми необходимыми в пути цифровыми сервисами, а сельские жители – учиться и работать удаленно.

«Уверенная голосовая связь и стабильный мобильный интернет в дороге, в первую очередь, являются гарантом безопасности как для водителей, так и для пассажиров. Ежегодно мы отмечаем возрастающий туристический поток в наш регион – по данным аналитиков компании, в сентябре этого года Карелию посетило на 23% больше туристов, чем за тот же период годом ранее. Большинство путешественников приезжают по автомобильным дорогам и наша задача – предоставить клиентам компании доступ к качественным услугам связи на протяжении всего пути следования в течение дня», – отмечает Роман Куликов, директор МегаФона в Республике Карелии.

Работа оператора по улучшению качества связи не раз отмечалась независимым исследованием международной компании Ookla. В этом году лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета подтверждено и в Петрозаводске. Во 2 квартале 2022 года оператор увеличил медианную скорость скачивания в регионе на 18% – до 32,64 Мбит/с по сравнению со 2 кварталом прошлого года. МегаФон продемонстрировал лучший показатель по результатам около 3 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в городе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru