В Терском районе многодетной семье дали болото для строительства дома

Права многодетной семьи отстаивают через суд, чтобы северянам дали другой земельный участок. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прокуратуре пришлось вмешаться в ситуацию, которая возникла в Терском районе. Здесь многодетной семье из Варзуги выделили участок для строительства дома, который оказался непригоден для возведения на нем строений.

- Комиссионный осмотр показал, что вся площадь заболочена, рыхлая, имеет просаживаемую почву, бугры и неровности, что препятствует возведению на нем индивидуального жилого дома, - пояснили в прокуратуре Мурманской области.

Права многодетной семьи отстаивают через суд, чтобы северянам дали другой земельный участок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач по медицинской профилактике: «Грудное вскармливание спасает маму от онкологии, ожирения и проблем с сердцем». Жительницам Крайнего Севера грудное вскармливание не навредит, если они будут помнить о важном витамине (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru