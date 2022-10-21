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Общество21 октября 2022 8:03

В Терском районе многодетной семье дали болото для строительства дома

За права северян заступилась прокуратура
Ника СВЕТЛОВА
Права многодетной семьи отстаивают через суд, чтобы северянам дали другой земельный участок.

Права многодетной семьи отстаивают через суд, чтобы северянам дали другой земельный участок.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прокуратуре пришлось вмешаться в ситуацию, которая возникла в Терском районе. Здесь многодетной семье из Варзуги выделили участок для строительства дома, который оказался непригоден для возведения на нем строений.

- Комиссионный осмотр показал, что вся площадь заболочена, рыхлая, имеет просаживаемую почву, бугры и неровности, что препятствует возведению на нем индивидуального жилого дома, - пояснили в прокуратуре Мурманской области.

Права многодетной семьи отстаивают через суд, чтобы северянам дали другой земельный участок.

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