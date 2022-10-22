Жители улицы Володарского в Мурманске жалуются на текущие с территории рынка нечистоты

В администрации Мурманска ответили на жалобу. Фото: Анна Черемисина

Жители улицы Володарского в Мурманске пожаловались губернатору на грязь от Ленинского рынка.

- Рядом с домом № 20а на ул. Привокзальной продолжает течь канализация от Ленинского рынка. Запах, нечистоты, моющие средства, - все на улице. Есть обращение на «Наш Север» от 5 октября, в Telegrame 7, 8 октября, под оперативным совещанием от 10 октября. Результата нет, "не могут найти собственника канализации"... Прошу вмешаться, обязать устранить течь из канализации! – написала в комментариях под оперативным совещанием от 17 октября Анна Черемисина.

В администрации Мурманска ответили на жалобу.

- В настоящее время правообладателем здания 2г на улице Володарского запланированы работы по прочистке канализационной сети. Вопрос остается на контроле Ленинского управления округа до 25 октября, - уточнили в мэрии.

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