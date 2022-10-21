В Мурманской области задержали браконьера с крабом на 2,7 миллиона рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела на браконьерство. Фото: Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району

В Мурманской области задержали очередного браконьера, который промышлял незаконной ловлей камчатского краба. Машину, которая ехала из Западной Лицы Мотовского залива остановили по пути в Мурманск 18 октября.

- У задержанного изъяли автомобиль, 384 комплекта конечностей камчатского краба общим весом более 240 килограмма. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил свыше 2,7 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела на браконьерство.

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