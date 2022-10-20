В Никеле при пожаре в квартире погибла домашняя кошка

Причины случившегося устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

19 октября в Никеле случился пожар на улице 14 Армии, 8. На втором этаже вспыхнула квартира, из-за языков пламени погиб питомец.

- На момент прибытия пожарных в квартире сгорели вещи домашнего обихода в одной из комнат на площади 3 квадратных метра, квартира полностью закопчена. Погибла домашняя кошка, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В тушении пожара участвовали 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины случившегося устанавливаются.

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