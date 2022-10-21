Артисты драмтеатра Северного флота стали членами Союза театральных деятелей России

Союз театральных деятелей РФ объединяет представителей театральных профессий. Фото: vk.com/dramteatrsf
17 октября артистов драматического театра Северного флота Елену Варцеву, Евгения Патапчика, Александра Титовского и главного режиссера театра Александра Шарапко торжественно приняли в ряды Союза театральных деятелей России.
Об этом сообщили в группе театра во "ВКонтакте".
Союз театральных деятелей РФ является общероссийской общественной организацией, которая объединяет представителей театральных профессий. Основная цель — развитие театрального искусства в России, оказание помощи и поддержки деятелям российской сцены. Президиум СТД находится в Москве.
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