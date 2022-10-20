В Мурманске жильцам пяти домов вернут 650 тысяч рублей за отопление

Деньги вернут жильцам пяти домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманская ТЭЦ по требованию мингосжилстройнадзора региона сделала перерасчет корректировки платы за отопление на сумму 650,6 тысячи рублей. Деньги вернут жильцам пяти домов.

- По данным отдела надзора за соблюдением порядка расчета платы за ЖКУ, перерасчет сделан жильцам, проживающим по адресам: улица Карла Либкнехта, 31, улица Шевченко, 7б, Декабристов, 22, Олега Кошевого, 14/1, Володарского, 1. Требования выданы по жалобе жильцов, - сообщили в министерстве.

Напомним: с 1 декабря в Мурманской области вырастут тарифы ЖКХ.

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