В Мурманске жильцам пяти домов вернут 650 тысяч рублей за отопление

Деньги вернут жильцам пяти домов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мурманская ТЭЦ по требованию мингосжилстройнадзора региона сделала перерасчет корректировки платы за отопление на сумму 650,6 тысячи рублей. Деньги вернут жильцам пяти домов.
- По данным отдела надзора за соблюдением порядка расчета платы за ЖКУ, перерасчет сделан жильцам, проживающим по адресам: улица Карла Либкнехта, 31, улица Шевченко, 7б, Декабристов, 22, Олега Кошевого, 14/1, Володарского, 1. Требования выданы по жалобе жильцов, - сообщили в министерстве.
Напомним: с 1 декабря в Мурманской области вырастут тарифы ЖКХ.
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