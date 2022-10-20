В Мурманске будут судить 17-летнюю наркодиллершу

Девушка свою вину признала полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске ждет суд 17-летнюю девушку, которая собиралась вместе с приятелем сбывать наркотики. Ее обвиняют по части 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

По данным следствия, в апреле северянка и ее совершеннолетний знакомый через Интернет вступили в преступный сговор с незнакомцем. Группа должна была заниматься сбытом наркотиков на территории Мурманска и планировала зарабатывать на этом.

- Получив сведения о местонахождении наркотических веществ на улице Полухина, девушка и ее знакомый забрали несколько свертков и разместили закладки с частью ранее приобретенных наркотиков в Мурманске. Их задержали полицейские, - сообщила старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Девушка свою вину признала полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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