Житель Кандалакши не смог купить сортировщик банкнот и пошел в суд

Северянин пытался обжаловать это решение, но безуспешно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Кандалакши сделал неудачный заказ в Интернете и пошел в суд, который, впрочем, не встал на его сторону.

Мужчина через Ozon заказал сортировщик банкнот и полностью оплатил товар. Однако продавец отметил заказ и вернул деньги северянину. Однако того такой расклад не устроил, и он направил продавцу претензию с требованием отправить сортировщик. А когда это не сработало, подал иск. Мужчина требовал поставить ему товар, чтобы продавец заплатил штраф и компенсацию морального вреда.

- Суд, исследовав обстоятельства дела, установил, что ответчик возвратил истцу уплаченные по договору купли-продажи деньги, и отказал в удовлетворении исковых требований, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Северянин пытался обжаловать это решение, но безуспешно.

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