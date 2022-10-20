В Териберке разыгравшуюся метель сняли на видео

Ветер на побережье составляет до 35 метров в секунду. Фото: vk.com/my_teriberka

В Териберке уже начался зимний сезон. 20 октября там разыгралась метель, ветер на побережье составляет до 35 метров в секунду, выход в море ограничен.

Разбушевавшуюся непогоду сняли на видео.

К слову, на пару часов в селе отключалось электричество. Блага цивилизации уже вернулись в дома северян.

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