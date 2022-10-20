В аэропорту "Мурманск" задержали находившегося в розыске преступника

После задержания молодого человека передали полиции. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В аэропорту "Мурманск" сотрудники линейного отдела полиции задержали преступника, который находился в федеральном розыске.

- 22-летний уроженец Курской области пять дней скрывался от следственных органов УМВД России по Мурманску за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

После задержания молодого человека передали полиции.

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