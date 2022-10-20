Артемий Лебедев прокомментировал новость о приватизации Мурманского морского рыбного порта

ММРП будет обжаловать решение суда. Фото: Иван МАКЕЕВ

В начале октября стало известно, что решением суда Мурманский морской рыбный порт национализирован - 100% его акций взысканы в пользу государства из-за стратегического значения для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Эту новость в своем обзоре событий в России и мире прокомментировал дизайнер Артемий Лебедев, оттолкнувшись от заголовка СМИ "Политика сегодня" "Мурманский рыбпорт, захваченный иностранцами, полностью передан государству".

- В 2015 году порт приватизировали, потом его пытались продать, продали, а теперь им эту сделку отменили. Самое главное, что этот порт нужен не потому, что там рыба, а потому что там есть нефтеналивной терминал, - отметил Артемий Лебедев.

Руководство Мурманского морского рыбного порта прокомментировало решение о национализации предприятия. ММРП будет обжаловать решение суда.

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