В Кандалакше на улице Набережной сгорела детская коляска

Пожар потушили. Фото: vk.com/kandaone

Минувшей ночью в Кандалакше горела детская коляска. Пожар случился во дворе дома №119 на улице Набережной.

Как сообщили в группе "Кандалакша Онлайн", коляску потушили прибывшие на место происшествия пожарные.

Напомним: прокуратура проводит проверку после пожара в туалете школы в Высоком. Из-за возгорания эвакуировали 23 человека.

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