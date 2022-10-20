Жителей и гостей Териберки предупреждают о шторме

Опасные метеоусловия сохранятся до утра 21 октября. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Териберке разбушевалась непогода. Жителей и гостей поселка предупреждают о шторме.

- По данным мурманского гидрометцентра, 20 октября с 14.00 до 17.00 ожидается усиление северо-западного ветра в порывах 35 метров в секунду на побережье Мурмана. Высота волны - 6-6,5 метра, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Опасные метеоусловия сохранятся до утра 21 октября.

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