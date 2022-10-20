Жителя Североморска приговорили к двум годам колонии за долг по алиментам в 49 тысяч рублей

Жителя Североморска, который не хотел платить алименты на содержание ребенка, приговорили к лишению свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Североморска, который не хотел платить алименты на содержание ребенка, приговорили к лишению свободы. В отношении 36-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части 1 ст. 157 УК РФ.

- Северянин злостно уклонялся от уплаты алиментов на содержание малолетней дочери, привлекался к административной ответственности за это. Погашать накопленный долг в 49 тысяч рублей не желал, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Мужчину признали виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

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