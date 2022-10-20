В Мурманске мужчина получил 9 лет колонии за попытку сбыта героина

Суд признал мурманчанина виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске осудили 37-летнего местного жителя за попытку сбыта наркотиков в крупном размере.

Весной 2020 года северянин вступил в преступный сговор, общаясь с посредниками в интернете, собираясь оборудовать «закладки» с наркотиками и заработать на этом.

- Подсудимый забрал более 91 грамма героина из тайника, однако сбыть вещество не успел - его задержали сотрудники полиции. Наркотическое средство изъято из незаконного оборота, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Также в июне 2022 года мужчина купил для личного употребления 1,4 грамма альфапирролидиновалерофенона. Вещество он хранил в своем авто.

Суд признал мурманчанина виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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