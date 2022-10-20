Судебные приставы помогли многодетной матери из Мурманска узаконить перепланировку в ванной

После этого исполнительные производства в отношении должников были окончены. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманске судебные приставы помогли многодетной матери согласовать перепланировку в пятикомнатной коммунальной квартире.

В отделении судебных приставов Ленинского округа находились исполнительные производства в отношении шести мурманчан, которые были обязаны провести в ванной квартиры демонтаж металлического поддона и смесителя с душем и восстановить систему водоотведения в соответствии с техническим паспортом дома.

Пристав установил, что по этому адресу проживает один из должников, - многодетная мать.

- Женщина пояснила, что они с соседями отремонтировали ванную, при этом сделав перепланировку, но узаконить ее не смогли. Причиной отказа стало то, что необходимо согласие всех собственников жилья, а двое из них пропали. Северянка попросила помочь найти собственников-должников, а иначе ей с соседями придется снова потратить значительные деньги для проведения ремонта, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Двух «потерявшихся» соседей приставы в итоге отыскали. От всех собственников были получены заявления о согласии на перепланировку. Документы направили в администрацию Мурманска, где вынесли решение о согласовании перепланировки.

После этого исполнительные производства в отношении должников были окончены.

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