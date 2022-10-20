В Мурманске посетитель магазина украл с витрины смартфон и оставил вместо него свой гаджет

Северянину грозит до двух лет лишения свободы, мужчина находится под подпиской о невыезде. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Мурманске задержали мужчину, который решил необычным образом провернуть кражу. Северянин украл в магазине смартфон за 21 тысячу рублей.

Как выяснили полицейские, посетитель взял с открытого прилавка, предназначенного для ознакомления с устройствами, мобильный телефон. Он отсоединил антикражную сигнализацию от нового гаджета и быстро поставил ее на свой старый смартфон. Похищенный смартфон положил в карман и, минуя кассу, выбежал на улицу.

- По оставленному на витрине телефону злоумышленника оперативники установили его личность и доставили в отдел полиции. Вором оказался 40-летний житель поселка Ревды. Северянин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за грабеж. Мужчина признался, что продал телефон первым попавшимся прохожим, а деньги потратил, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Северянину грозит до двух лет лишения свободы, мужчина находится под подпиской о невыезде.

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