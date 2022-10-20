В Мурманской области пройдут прослушивания международного конкурса «Волшебство звука»

Прослушивания пройдут в очном формате с 28 ноября по 4 декабря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области состоятся прослушивания талантливых северян в рамках конкурса «Волшебство звука», поддержанного благотворительным фондом Владимира Спивакова.

Цель - поддержать музыкальные дарования, а также организовать их выступления на лучших концертных площадках страны.

- В этом году прослушивания пройдут в Снежногорске, Гаджиево, Полярном, Североморске, Заозерске, Мурманске, Кандалакше, Оленегорске, Мончегорске, Апатитах и Коле. В каждом из муниципалитетов после конкурсных мероприятий жюри представляют концертную программу, показывая юным коллегам пример, - сообщили в минкультуры региона.

Прослушивания пройдут в очном формате с 28 ноября по 4 декабря. Участники, занявшие призовые места и отмеченные членами жюри, будут награждены званиями Гран-при, дипломами, специальными призами.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 23 ноября на электронный адрес fond.v.zvuka@mail.ru.

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