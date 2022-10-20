Власти Мурманской области показали подготовку мобилизованных северян в Печенгском округе

Подготовку мобилизованных северян сняли на видео. Фото: скриншот видео

На прошлой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил расположения в Печенгском округе и Ленинградской области. Подготовку мобилизованных северян сняли на видео.

- Опытные наставники, имеющие серьезный боевой опыт, передают военнослужащим не только теоретические знания, но и практические навыки, - отметили в правительстве региона. - Наши земляки – настоящие герои. Они готовы храбро защищать Родину. Север с вами!

Напомним: руководство Мурманской области предложило выплачивать мобилизованным «полярки». Надбавки будут положены вне зависимости от места подписания контракта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru