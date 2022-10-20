В Мурманской области начали выдавать единую карту жителя с кэшбеком и бонусами

В Мурманской области заработала «Единая карта жителя Мурманской области» (ЕКЖ). Фото: gov-murman.ru/

В Мурманской области заработала «Единая карта жителя Мурманской области» (ЕКЖ). С 17 октября банки - партнеры проекта - начали выдавать северянам карту, которая выпускается на базе платежной системы «Мир».

Получить ее можно бесплатно. С ЕКЖ можно не только расплачиваться за покупки, но и использовать ее в качестве проездного билета в общественном транспорте. В дальнейшем карту планируется использовать как пропуск в учебные заведения Мурманской области и запустить ряд других востребованных сервисов. Функционал и возможности Единой карты жителя будут наращивать.

- К проекту Единой карты жителя уже присоединились два крупных банка и десятки местных предприятий. Отмечу, что предложения программы лояльности ЕКЖ и платежной системы «Мир» суммируются с бонусными программами банков. Держателям карт уже доступны многочисленные скидки и кешбэк от партнеров проекта, – сказал Владимир Комлев, генеральный директор платежной системы «Мир».

Подробнее о том, как заказать «Единую карту жителя Мурманской области» и какие документы нужны для ее получения можно узнать на сайте проекта.

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