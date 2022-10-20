Мурманск припорошило первым снегом

Как и обещали синоптики, на этой неделе в Мурманскую область пришла зима. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Как и обещали синоптики, на этой неделе в Мурманскую область пришла зима. Утром 20 октября мурманчане проснулись и увидели белую землю, правда, снег быстро растаял.

Но в некоторых уголках области зима осталась. Напомним: замело дорогу Никель - Заполярный.

20 октября в Мурманской области ожидается усиление ветра до 24 м/с.

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