В Тик-Губе сгорело одноэтажное строение

Строение сгорело полностью. Фото: vk.com/murman01

Рано утром 20 октября в Тик-Губе случился пожар: около 4.20 здесь загорелось одноэтажное деревянно-металлическое строение.

- В 04.43 пожарные полностью ликвидировали возгорание, в результате которого павильон площадью 10 квадратных метров сгорел полностью, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте пожара работали шесть человек.

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