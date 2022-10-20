В магазинах Мурманской области подорожали капуста и лук

Больше всего подешевела морковь, а подорожала - капуста. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мурманскстат опубликовал традиционное исследование изменения цен на социально значимые продукты.

- С 11 по 17 октября наибольшее снижение цен отмечено на морковь (на 4,5%), сахарный песок (на 2,4%), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 1,1%), неразделанную мороженую рыбу (на 0,9%). Цены возросли на свежую белокочанную капусту (на 4,3%), репчатый лук (на 3,7%), мороженые и охлажденные куры (на 0,9%), - уточнили в Мурманскстате.

Данные представлены на основе изучения цен в магазинах Мурманска, Североморска и Апатитов.

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