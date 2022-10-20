Пассажиров маршрутки в Мурманске возмутило поведение нервного водителя

Поведение водителя маршрутки возмутило пассажиров. Фото: Елена Луценко

Жительница Мурманска в соцсетях рассказала о неприятном случае, который с ней случился во время поездки на маршрутке № 10 около 16.00 19 октября. Водитель стал кричать на бабушку, чтобы та быстрее оплачивала проезд.

- В ответ она ему ответила, что сейчас оплатит. Но он продолжал орать. Я ему сделала замечание, чтобы он перестал орать и успокоился. Другие пассажиры тоже начали делать ему замечания, но он тогда и на нас начал орать. Когда водитель заметил, что делаю фото его маршрутки он вышел и закричал на меня, чтобы я шла и жаловалась в прокуратуру. Обращаюсь к работодателю. Обратите внимание на поведение своего сотрудника, - написала Елена Луценко в группе "Новости Мурманска и области" (18+).

Напомним: 4 октября в Мурманске на улице Полярные Зори произошло ДТП с участием общественного транспорта - маршрутка, полная пассажиров, столкнулась с легковым автомобилем.

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